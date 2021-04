© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo avrebbe dovuto fare quello che non fa: approvvigionarsi di vaccini aggiuntivi e ripeto la mia domanda, per quale motivo continuate a dormire in piedi e non chiedete ad Aifa di valutare gli altri vaccini disponibili, mi riferisco a Sputnik che potrebbe essere acquistato e inoculato". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)