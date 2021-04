Covid: De Luca, fare chiarezza su durata immunizzazione dopo vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faremo da prossima settimana la distribuzione della tessera di avvenuta vaccinazione per i nostri concittadini che hanno fatto la seconda dose. Per fare un discorso di verità, il governo ci dice che il certificato sarà valido per sei mesi. A oggi nessuno ci ha detto ancora con chiarezza, riguarda gli scienziati, per quanti mesi vale l’immunità con la vaccinazione. Noi dovremmo bruciare i tempi, se arriviamo in autunno senza vaccinazione e viene fuori qualche variante noi andiamo veramente verso un calvario e dovremmo ricominciare daccapo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)