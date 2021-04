Covid: De Luca, anno scolastico ormai saltato, era meglio aprire solo prime medie e ultimo anno superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’anno scolastico ormai è saltato, io credo che sarebbe stato ragionevole aprire scuole per prima classe medie inferiore, ultima delle superiori per esame di Stato ma no ad apertura generalizzata a un mese della fine della scuola. Si ha sensazione che si affrontano problemi con visione ideologica. Non è cambiato nulla su trasporti e distanziamento nelle scuole". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)