Covid: De Luca, con il coprifuoco alle 22 si continua a prendere in giro i ristoratori

- "Altro elemento di contraddizione: apriamo le attività dopo il 26 ma c’è tema ristoratori. Si può dire apriamo di sera fino a 22, è chiaro che per loro è presa in giro. Mia idea: manteniamo coprifuoco ma se non vogliamo prenderli in giro, ferme restando le istanze di sicurezza, mi pare ragionevole apertura fino a 23 e rientro fino a 23.30 perché se esco dal ristorante devo poter tornare a casa. Poi tutto chiuso, io ritengo fare ancora per parecchie settimane ma sarebbe necessario controllo delle forze dell’ordine ma ancora oggi mancano. Le zone colorate? Italia abbandonata a se stessa e ancora oggi non trovo l’approvazione di un piano specifico di impiego forze dell’ordine per controllo territorio anti-Covid". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)