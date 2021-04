Recovery: bozza, modifica norme concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concorrenza "si tutela e si promuove anche con la revisione di norme di legge o di regolamento che ostacolano il gioco competitivo", e "sotto quest’ultimo profilo, si rende necessaria una continuativa e sistematica opera di abrogazione e/o modifica di norme anticoncorrenziali". È quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che dovrebbe essere discussa dal Cdm. Questo è il fine della legge annuale per il mercato e la concorrenza. L’obiettivo, secondo la bozza, è la tempestiva adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nel merito, il disegno di legge annuale dovrà contenere misure in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche, rimozione di barriere all’entrata nei mercati, concorrenza e valori sociali. Nella bozza, si prevede l’adozione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza entro il 15 luglio 2021.(Rin)