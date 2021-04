Campania: De Luca, Grillo dovrebbe chiedere scusa per dieci anni di violenza e arroganza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto una settimana di grande effervescenza, non avremmo mai immaginato di dover ascoltare le parole del profeta delle Cinque Stelle in un video che ha sconvolto tanti di noi. Io credo che anche in questa occasione dobbiamo dimostrare che c’è una differenza tra persone civili e chi ha diffuso clima di violenza e di arroganza. Quel signore che ha pubblicato quel video dovrebbe chiedere scusa a tanti padri e tanti figli la cui dignità è stata calpestata in questi decenni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Grillo ha la responsabilità di aver fatto morire la speranza di rinnovamento del Paese. Tanti giovani hanno guardato al M5s con la speranza di rinnovare la politica in Italia, siamo arrivati ad assistere in pochi anni al peggio della politica politicante". (segue) (Ren)