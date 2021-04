Campania: De Luca, Grillo dovrebbe chiedere scusa per dieci anni di violenza e arroganza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha proseguito: "È stata fatta morire speranza di rinnovamento che poteva aiutare l’Italia a cambiare tutto e invece le cose sbagliate dette su giustizia e diritti del cittadino, sulle politiche ambientali e contro le correnti dei partiti. E poi ha la responsabilità di aver diffuso clima di violenza nel linguaggio, la banalizzazione dei problemi, nell’aver esaltato la mancanza di competenza nel governo delle istituzioni. Si va concludendo la stagione dell’arroganza e dobbiamo ricostruire ragioni della speranza senza cedere alla tentazione di calpestare la dignità delle persone". E ha concluso: "Mi fermo qui. Non ho ascoltato nessuna parola di scusa per le centinaia di persone la cui dignità è stata calpestata per un avviso di garanzia su cose banali e non gravi. Mancava solo questo per accentuare clima confusione nel nostro Paese". (Ren)