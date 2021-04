Covid: De Luca, basta demagogia ma con esigenze sanitarie si tuteli anche economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo assistito a sceneggiata demagogica dell’esponente leghista che non dice una parola per frenare movida di notte per evitare fiammata di contagi. Noi dobbiamo avere linea di equilibrio tra esigenza sanitaria e tutela di funzioni economiche ma dobbiamo sapere che non possiamo giocarci l’estate. Lo dico oggi che siamo ancora ad aprile: se non ci muoviamo con intelligenza saremo costretti a chiudere tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)