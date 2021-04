Covid: De Luca, 3mila già in quarantena nel mondo della scuola in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei primi sette giorni di apertura noi registriamo nell’Asl Na1 189 casi positivi tra gli alunni, 29 positivi. I contatti scolastici in quarantena sono tremila per il mondo della scuola. Vorrei che davvero affrontassimo problema senza ideologismi. I familiari stretti degli alunni positivi sono 470. Davvero il tema della scuola va affrontato senza ideologismi. Vorremmo aprire tutto ma non è possibile". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)