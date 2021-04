Imprese: Di Maio, stime su export per 2021 segnano crescita del 9,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contento che i prossimi Stati generali dell'export si terranno in Sicilia, Regione che è conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze e per la sua storia millenaria. La Sicilia e il Sud dell'Italia sono tra le migliori espressioni del nostro territorio e come ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale siamo impegnati a sostenerli e accompagnarli sui mercati esteri". Lo ha detto Luigi Di Maio ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale nel corso della conferenza stampa online di presentazione della terza edizione degli Stati generali dell’export organizzati dal Forum italiano dell’export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani. "Il sostegno al made in Italy è una vocazione primaria del nostro ministero e lo è ancor di più in questa fase in cui abbiamo impresso un deciso cambio di passo alle politiche di sostegno all'internazionalizzazione. L'export è uno dei primi motori di crescita e di occupazione della nostra economia e lo è ora più che mai dopo questa pandemia. Il percorso da seguire è quello che abbiamo iniziato a tracciare con il patto dell'export. Le stime sull'export per quest'anno segnano una crescita del 9,8 Per cent", ha reso noto Di Maio. (segue) (Rin)