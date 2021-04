Piemonte: Regione, nascita e sviluppo di cooperative di comunità, via libera alla pdl in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre proposte di legge presentate in Regione Piemonte dalla minoranza che sono state oggi discusse in prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti. La Pdl che sostiene la nascita e lo sviluppo di cooperative di comunità, presentata da Daniele Valle (Pd), è stata licenziata dalla Commissione e approda in aula. Il provvedimento, che sarà finanziato con 90 mila euro in tre anni, promuove quelle cooperative che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, per quanto riguarda la tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. La norma finanziaria è stata invece approvata per altre due Pdl, che verranno ora esanimate per il voto finale dalle Commissioni competenti. La prima, presentata da Raffaele Gallo (Pd), prevede un contributo di 300 mila euro in tre anni per promuovere l’assistenza e il sostegno economico agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio. La seconda, presentata da Ivano Martinetti (M5s), sostiene la coltura della canapa e le relative filiere produttive con un contributo a fondo perduto di 252 mila euro in tre anni. In prima Commissione è stata anche illustrata la Dgr che, a causa della pandemia, proroga al 30 settembre prossimo il pagamento per le concessioni regionali alle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. (Rpi)