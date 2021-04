Napoli: sequestrate 12 tonnellate di sacchetti non a norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli genti della Polizia municipale di Napoli, appartenenti all'unità operativa di tutela ambientale, nel proseguire il filone d'indagini che nel mese di marzo li portò a sequestrare, nella regione Toscana, una grande fabbrica abusiva di materie plastiche, sono riusciti a individuare, sul territorio napoletano, alcuni importanti depositi di distribuzione di shoppers altamente dannosi per l'eco sistema e che, seppur messi in commercio come tali, non risultano essere biodegradabili. L'ultimo intervento è avvenuto nell'aria centro orientale della città dove le tonnellate di sostanze plastiche dannose sequestrate sono state 5 tonnellate in un deposito di via Ferrante Imparato e 7 tonnellate in un locale sito in zona Porta Capuana. In entrambi i casi gli agenti hanno verificato che il materiale sequestrato non risultava essere biodegradabile né compostabile, come invece prescritto dal codice dell'ambiente, e per tale motivo gli agenti oltre al sequestro finalizzato alla distruzione, hanno comminato una multa che va da euro 2500 a 25.000 euro. Entrambi i depositi sono stati sequestrati. (Ren)