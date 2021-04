Imprese: Cancelleri, infrastrutture indispensabili per cultura commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esistono luoghi dove possa continuare la cultura del commercio se le infrastrutture non esistono. E' importante avere una visione. Non è più rinviabile la questione sull'attraversamento stabile dello stretto". Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, nel corso della conferenza stampa online di presentazione della terza edizione degli Stati generali dell’export organizzati dal Forum italiano dell’export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani. "Il ministro Giovannini è molto attento sulla questione. Servirà un grande porto commerciale e secondo me Gela è il porto naturale. L'aeroporto di Comiso rappresenta anche un'opportunità che non possiamo mancare. Nei prossimi 10 anni - ha aggiunto Cancelleri - dobbiamo vivere una stagione di grandi infrastrutture per affrontare una sfida più grande come Italia. Comincia oggi un lungo cammino che deve portare l'Italia da centro del mediterraneo geografico a centro del mediterraneo commerciale".(Rin)