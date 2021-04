Napoli: Donnarumma (Lega), bene arresto presunti assassini Cerrato, Torre Annunziata più sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi Torre Annunziata è un posto più sicuro. Esprimiamo soddisfazione per l'arresto dei presunti carnefici di Maurizio Cerrato, brutalmente assassinato per proteggere la figlia da criminali feroci. Adesso è il momento della soddisfazione che però contrasta con il senso di rabbia per l'accaduto". Così in una nota la coordinatrice provinciale Napoli-Sud della Lega Tina Donnarumma. "Una rabbia per un sistema camorristico incancrenito - prosegue Donnarumma - che ancora nel 2021, indisturbato, continua la sua opera di decivilizzazione su una società che spesso ha paura di dire no all'illegalità e si prostra quindi anche a pagare il parcheggiatore abusivo o a far finta di non vedere, in un'omertà totale e dilagante (non li biasimo). E' in questo raccapricciante scenario che le istituzioni si devono fare promotrici di segnali forti. Serve una riforma della giustizia, subito. Basta processi e percorsi giudiziari che durano anni e che comportano enormi spese, molte volte superflue, di denaro pubblico. Niente sconti per gli assassini e i criminali. Nessun indulto. Serve una pena veloce ed esemplare per assassini come questi, che funga da esempio a tutti gli altri criminali. Serve una condanna e una pena dura, sotto gli occhi di tutti, in modo che episodi come questo, inaccettabili, non si ripetano mai più". (Ren)