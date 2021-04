Napoli: sindaco Torre Annunziata, soddisfazione per arresto presunti responsabili omicidio Cerrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con enorme soddisfazione la notizia dell’arresto, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, di quattro persone ritenute responsabili dell’omicidio del nostro concittadino Maurizio Cerrato, avvenuto lo scorso 19 aprile". Così il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione. "A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina - prosegue - rivolgo il mio ringraziamento alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e alle donne e gli uomini dell’Arma per il meticoloso e incessante lavoro svolto durante le indagini, grazie al quale è stato possibile assicurare alla giustizia in tempi brevissimi i responsabili dell’efferato omicidio. Rinnovo la mia assoluta vicinanza ai familiari, la cui esistenza è stata stravolta per sempre quella maledetta sera di quattro giorni fa. Sono conscio del fatto che nessun arresto o condanna, che mi auguro sia esemplare, potrà mai alleviare l’indicibile sofferenza causata dall’assurda morte del loro amatissimo Maurizio", conclude. (Ren)