Recovery: Draghi, progetti verdi pari al 38 per cento, 40 per cento risorse piano al Sud

- Il Piano "è in piena coerenza con i sei pilastri del Ngeu (Next generation Eu) e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti ‘verdi’ pari al 38 per cento del totale e di progetti digitali del 25 per cento". Lo scrive il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che dovrebbe essere discussa in Cdm. "Il 40 per cento circa delle risorse del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio territoriale", spiega.(Rin)