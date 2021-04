Abruzzo: Marcozzi (M5s), non sprecare occasione trasversalità Tirreno-Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in regione Abruzzo, Sara Marcozzi, afferma: "Che tutta la politica abruzzese abbia improvvisamente capito l'importanza del tema della trasversalità Tirreno-Adriatico per la crescita economica della nostra Regione è sicuramente un dato positivo. Peccato - continua l'esponente del M5s - che si arrivi fuori tempo massimo. Lasciando da parte mistificazioni e comunicati stampa propagandistici che stanno arrivando da tutte le parti, la realtà dei fatti dice che prima la Giunta D'Alfonso e poi quella Marsilio hanno dimostrato di avere tutt'altre priorità. Entrambe, infatti, hanno fatto naufragare il passaggio dei porti abruzzesi all'Autorità di sistema portuale di Civitavecchia da Ancona, rinunciando a creare un collegamento diretto col Mar Tirreno, funzionale alle sfide del futuro". Marcozzi aggiunge: "Marsilio aveva dichiarato di farlo nel discorso di insediamento da presidente dell'Abruzzo, promessa tradita nello spazio di poco tempo. D'Alfonso aveva addirittura preso un impegno scritto, il 24 febbraio 2016, col presidente del Lazio Zingaretti per far diventare realtà questo passaggio. Una missiva rimasta lettera morta. Da un'incoerenza all'altra, in Abruzzo tutto cambia perché nulla cambi". (segue) (Gru)