Abruzzo: Marcozzi (M5s), non sprecare occasione trasversalità Tirreno-Adriatico (2)

- Marcozzi, poi, prosegue: "Sono anni che ripetiamo, sia in Consiglio regionale che sugli organi di informazione, quanto sia determinante ottenere il riconoscimento del corridoio Barcellona-Civitavecchia-Ortona-Ploce in una fase di revisione delle reti transeuropee Ten-T, per mettere l'Abruzzo al centro della cartina geografica d'Europa e rendere il territorio attrattivo per investimenti, infrastrutture e lavoro. Un'occasione che consentirebbe uno sviluppo della nostra Regione in ogni sua area, soprattutto in quelle interne troppo spesso dimenticate". La rappresentante pentastellata continua: "La verità, però, è che chi ha avuto il potere di decidere non l'ha mai fatto. Assistiamo a una chiara continuità da D'Alfonso a Marsilio il quale, dopo aver preso impegni per tutta la campagna elettorale su temi determinanti di una Regione che non è la sua, si sta rimangiando diverse promesse. Io non posso essere che felice se, una volta per tutte, i rappresentanti delle istituzioni di ogni ordine e grado abbiano capito l'importanza di questa battaglia storica per lo sviluppo dei prossimi 50 anni dell'Abruzzo, seguendo la posizione che noi, al contrario di altri, teniamo da sempre con coerenza e senza tentennamenti. Speriamo - conclude Marcozzi - che sia la volta buona, ma visti i precedenti rimango molto scettica su ciò che accadrà nei prossimi mesi". (Gru)