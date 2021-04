Molise: Primiani (M5s), fondi azzerati per turismo e Pro loco regionali nel triennio 2021-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Molise Angelo Primiani, del Movimento cinque stelle, dichiara: "Nemmeno un centesimo alle Pro loco molisane per il triennio 2021-2023. La spiacevole sorpresa è riportata nero su bianco nella legge di Stabilità, che approda in Consiglio regionale la settimana prossima. Azzerato anche l'esiguo fondo di 50.000 euro che l'anno scorso, grazie ad un mio emendamento, riuscimmo a strappare alla maggioranza Toma. Così - continua l'esponente del M5s -, se da un lato il centrodestra si riempie la bocca con parole come 'ripartenza' e 'valorizzazione turistica' dei nostri borghi, dall'altro taglia definitivamente il sostegno alle Pro loco, presidi di vivacità culturale e sociale sul territorio". Primiani aggiunge: "Non è tutto, perché le sorprese, nell'accezione negativa, non si limitano al colpo di spugna riservato ai fondi destinati alle Pro loco. Infatti, al di là dei proclami, anche quest'anno rileviamo una scarsa attenzione verso l'intero comparto del turismo, con previsioni di spesa prossime allo zero. Basta spulciare gli appostamenti sulla programmazione, che evidenziano come per lo 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' sono previsti 190.900 euro per il 2021, 132.000 per 2022 e 2023. Ed ancora, alla voce 'Politica regionale unitaria per il turismo' la dotazione totale per l'anno in corso è di 19.087 euro, che per il 2022 scendono a 12.669 e, dulcis in fundo, per il 2023 arrivano a soli 6.045 euro". (segue) (Gru)