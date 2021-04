Molise: Primiani (M5s), fondi azzerati per turismo e Pro loco regionali nel triennio 2021-2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente pentastellato prosegue: "In questo contesto desolante, la beffa più grande è rappresentata dall'assegnazione da parte dell'assessore al Turismo di 90.000 euro all'Azienda autonoma soggiorno e turismo per il 2021. Capirete bene che la somma destinata a questa azienda andrà a scapito delle Pro loco, il cui ruolo è noto a tutti. In commissione ho fatto presente al presidente della giunta questa incongruenza, ma al momento non sembra esserci la volontà politica di intervenire. Difatti l'orientamento dell'esecutivo resta quello di finanziare le Pro loco solo tramite i bandi legati a 'Turismo è Cultura', finanziati col Fondo sviluppo e coesione (Fsc). Reputo la proposta inaccettabile in quanto, da un punto di vista tecnico e procedurale - conclude Primiani -, l'albo regionale non può essere finanziato con fondi europei. Ma anche perché eventuali bandi Fsc non saranno certo dedicati esclusivamente alle Pro loco, bensì aperti ad una platea molto più ampia". (Gru)