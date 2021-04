Recovery: bozza, connettività a 1 Gbps per oltre 8 milioni di famiglie, imprese ed enti in aree grigie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento sarà accompagnato da un percorso di semplificazione dei processi autorizzativi che riconosca le infrastrutture per la cablatura in fibra ottica e per la copertura 5G come strategiche, velocizzandone così la diffusione sul territorio. È quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che dovrebbe essere discussa nel Cdm. Sono state stanziate risorse per portare la connettività a 1 Gbps direttamente all’edificio (Piano Italia a 1 Gbps) per oltre 8 milioni di famiglie, imprese ed enti nelle aree grigie del paese, facendo leva su un insieme di soluzioni in fibra e Fixed Wireless Access/5G; garantire la connettività a 1 Gbps con l’impiego di un insieme di tecnologie (Ftth/B, Fwa, Fwa-5G) per 500 mila unità abitative nelle aree residuali, le cosiddette case sparse, oggi non ricomprese dal piano aree bianche; completare la copertura di 9 mila edifici scolastici (il 20 per cento rimanente) e oltre 12 mila ospedali, garantendo una performance di connettività all’avanguardia per le infrastrutture sociali cardine del Paese; incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G nelle aree mobili a fallimento di mercato come parchi naturali e siti archeologici, laddove gli operatori privati non avranno manifestato interesse economico a investire ; supportare la diffusione della copertura 5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 15.000 km di strade extra-urbane, abilitando lo sviluppo di servizi a supporto della sicurezza stradale, della mobilità, della logistica e del turismo; dotare le 18 isole minori di un backhauling in fibra ottico adeguato e/o aumentare la resilienza dei collegamenti esistenti. Gli interventi previsti sono complementari rispetto alle concessioni già approvate nelle aree bianche e rappresentano il volano per attivare ulteriori investimenti da parte degli operatori privati.(Rin)