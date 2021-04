Abruzzo: Pd, subito un Consiglio regionale straordinario su trasversalità Tirreno-Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario regionale Pd e il capogruppo del Pd in Consiglio regionale abruzzese, Michele Fina e Silvio Paolucci, affermano: "Abbiamo sottoscritto con convinzione il manifesto delle associazioni di categoria e le parti sociali abruzzesi perché l'Abruzzo non perda l'opportunità del corridoio intermodale tra la Penisola Iberica e i Balcani e giochi un ruolo di primo piano. La politica è mobilitata da tempo in tal senso, come Pd non abbiamo fatto mancare il nostro contributo con richieste di azione al governo regionale, ultima quella della convocazione di un Consiglio regionale straordinario aperto alle sigle datoriali e sindacali, che offra un percorso da seguire e le azioni da mettere in campo". I due esponenti del Partito democratico aggiungono: "Servono provvedimenti immediati e una presa di coscienza netta e chiara dell'importanza dell'inserimento dell'Abruzzo nella rete comunitaria Ten-T, dando finalmente rilevanza al riconoscimento del Corridoio europeo trasversale intermodale Tirreno-Adriatico sull'asse Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona-Ploce. Si tratta di far sentire la nostra voce, perché l'Abruzzo conti e abbia un ruolo di primo piano - sottolineano Fina e Paolucci -. Da mesi chiediamo chiarezza e, soprattutto, decisione sull'argomento, perché il tempo della ripresa stringe e la nostra Regione ha già perduto tante opportunità, basti pensare alla scarsa programmazione in ambito europeo che penalizza i traguardi raggiunti e mette un'ipoteca su quelli futuri, influenzati anche dalla gestione delle risorse in arrivo da Bruxelles". (segue) (Gru)