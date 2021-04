Recovery: bozza, con piano Pil più alto del 3,6 per cento nel 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nel 2026, il Pil risulterebbe più alto di 3,6 punti percentuali rispetto allo scenario di base. È quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che dovrebbe essere discussa in Cdm, nella parte in cui si valuta l'impatto macroeconomico del piano. A tale risultato contribuiscono principalmente due fattori. Nel breve termine prevale l’effetto di domanda innescato, ad esempio, dalle maggiori spese per la costruzione e messa in opera degli investimenti pubblici. Nel medio periodo i maggiori investimenti accrescono lo stock di capitale pubblico con effetti positivi persistenti su Pil potenziale ed effettivo.(Rin)