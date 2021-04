© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto settimana di conflitto e discussioni rispetto a scelte del governo. Abbiamo registrato elementi di contraddizione nelle scelte del governo Draghi. Pensiamo alla scuola, ho firmato ordinanza per chiedere a dirigenti scolastici di limitarsi al 50 per cento se non vengono garantire condizioni di sicurezza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)