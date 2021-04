© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindici giorni fa il governo ha chiesto di bloccare la vaccinazione per il personale scolastico, meno male che in Campania l’avevamo completata. Dieci giorni fa ci è stato detto vacciniamo popolazione carceraria, poi ci dicono di bloccare e poi di riprendere. L’Ira di Dio". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)