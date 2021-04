Napoli: Nappi (Lega), bene risposta stato a omicidio Torre Annunziata, ora pene esemplari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sentito ringraziamento ai Carabinieri del comando provinciale di Napoli, che nelle prime ore della notte hanno arrestato le 4 belve colpevoli dell'assassinio di Maurizio Cerrato, il custode del Parco archeologico di Pompei assassinato brutalmente lunedì scorso sotto gli occhi della figlia a Torre Annunziata". Lo dichiara Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della Lega a Napoli. "Un delitto violento e assurdo - prosegue - espressione di una mentalità criminale che non merita sconti. Il riconoscimento del lavoro svolto dalle forze dell'ordine per averli immediatamente presi si accompagna alla nostra richiesta di pene esemplari e massimo rigore nei loro confronti. Intanto ci auguriamo che la risposta così pronta dello Stato possa essere, per quanto possibile, di conforto a Maria Adriana e a tutta la sua famiglia, insieme all'affetto e alla vicinanza che i cittadini onesti e perbene gli stanno dimostrando". (Ren)