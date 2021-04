Vaccino: Sosto (Asl Napoli 3 Sud), 30 squadre per somministrazione a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le vaccinazioni over 60 senza prenotazioni sono una sperimentazione con Asl Napoli 2 Nord, questa fascia d'età non ha adesione elevatissima. Se gli esiti sono positivi allargheremo anche ad altre aziende". Lo ha detto Gennaro Sosto, direttore generale Asl Napoli 3 Sud, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sull'estensione del territorio per organizzare il piano vaccinale Sosto ha sottolineato: "E' uno dei tasti dolenti per l'organizzazione logistica dei vaccini. Stiamo cercando di essere capillari con più centri. Essere vicini ci permette di essere flessibili e performanti. Un altro problema è il paziente a domicilio perché prevede un allungamento dei tempi, oggi siamo a 30 squadre". Infine, il dirigente ha concluso con le preoccupazioni sulle scuole riaperte: "Con il raggiungimento di tutte le Rsa dove risiedono gli ultra 75enni è stato centrato l'obiettivo, per gli operatori e per gli ospiti. La scuola è una delle preoccupazioni, abbiamo anche un certo numero dei focolai scolastici e con la riapertura dobbiamo essere performanti anche sulla prevenzione. Per i docenti siamo arrivati al 90 per cento degli aderenti". (Ren)