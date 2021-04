Covid: Corpo forestale, da ieri in Sardegna 1.699 controlli e una sanzione in porti e aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.699 i controlli delle ultime 24 ore e due le contestazioni per mancata registrazione sul portale "Sardegna sicura". E' il bilancio dell'attività degli uomini del Corpo forestale regionale impegnati per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid-19. 769 controlli sono stati effettuati nell'aeroporto di Cagliari; 713 nel porto di Olbia, 58 in quello di Cagliari, 104 a Porto Torres, 26 ad Arbatax e 14 a Santa Teresa di Gallura. (Rsc)