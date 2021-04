Imprese: Ferro (Ice), innovazione, digitale e sostenibilità per sfida competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice, ritiene che "per ripartire dobbiamo guardare avanti con ottimismo e quindi anche evidenziare i segnali positivi". Il presidente di Ice lo ha detto nel corso della conferenza stampa online di presentazione della terza edizione degli Stati generali dell’export organizzati dal Forum italiano dell’export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani. La nuova sfida per la competitività richiede "innovazione, digitale e sostenibilità - ha aggiunto -. Se guardo alle aziende finora ammesse alle iniziative digitali dell'Ice il 31 per cento viene dal mezzogiorno, il 7 per cento viene dalla Sicilia. Particolarmente importante dopo una situazione come quella del Covid è non lasciare indietro nessuno ed è per questo che quando ci sono domande valide se ci sono dei limiti noi interveniamo". (Rin)