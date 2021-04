Imprese: Minenna (Adm), logistica del Mediterraneo grida vendetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento alla conferenza stampa online di presentazione della terza edizione degli Stati generali dell’export organizzati dal Forum italiano dell’export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani, Marcello Minenna, direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sottolineato la strategicità dell'iniziativa export perché "lo dimostrano i numeri e quanto il governo e il ministro Di Maio ha fatto sia con il governo precedente, sia con il governo attuale, le iniziative e le collaborazioni che abbiamo con l'Ice. L'Italia è un cuneo nel Mediterraneo che noi non riusciamo a sfruttare. La logistica del Mediterraneo - ha concluso Minenna - grida veramente vendetta". (Rin)