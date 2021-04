Abruzzo: vicepresidente Pettinari su vicenda specializzandi in medicina generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che la cronica carenza di medici in Abruzzo sia un grave problema dell'offerta sanitaria pubblica sembra essere chiaro a tutti, tranne alla maggioranza della regione Abruzzo a trazione Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Forse è per questo che nel bando per l'assegnazione degli incarichi convenzionali di assistenza primaria sono stati esclusi i medici iscritti al corso di formazione specifica di medicina generale, nonostante la normativa vigente li inserisca tra gli aventi diritto. Ho scritto immediatamente all'assessore Verì per capire le motivazioni di questa scelta che penalizza sia i professionisti sia il sistema sanitario pubblico" ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che spiega: "Sono tante le segnalazioni che mi sono pervenute da parte di medici, iscritti al corso di formazione di medicina generale, che vogliono capire il perché della loro esclusione dalla possibilità di concorrere per il conferimento degli incarichi. Una domanda che ho girato direttamente all'assessore Verì dalla quale attendo una risposta in tempi brevi e un fattivo cambio di rotta per colmare questa anomalia tutta abruzzese. La Regione - spiega Pettinari - come previsto dalla legge, ha pubblicato sul Bollettino ufficiale del 31 marzo 2021 la determinazione relativa alla 'Pubblicazione degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria individuati dalle Aziende Usl per l'anno 2021'. Dalla lettura della carte si evince, però, che risulterebbero palesemente esclusi dalla possibilità di partecipazione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, attualmente iscritti al corso di formazione in medicina generale". (segue) (Gru)