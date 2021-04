Piemonte: gioco d'azzardo, ritirata proposta di legge sulle slot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo diverse sedute, in Regione Piemonte, la proposta di legge di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico oggi è stata sospesa. Nelle prossime settimane verrà presentato un Ddl della Giunta. La decisione è stata presa con 23 favorevoli e 17 non votanti. “Per noi è solo un cambio di strategia - hanno spiegato il capogruppo della Lega Alberto Preioni e il primo firmatario Claudio Leone - abbiamo dovuto fare i conti con 65 mila emendamenti, una distorsione della democrazia che dovrebbe essere confronto e dialettica. Ci sono 5000 persone che rischiano di perdere il posto e non possono rimanere appesi a un filo. Il nostro è un arrivederci a tra poche settimane”. “Nessun passo indietro – ha poi affermato Leone - Il provvedimento voluto con forza dal gruppo della Lega non è né accantonato, né ritirato né tantomeno bocciato”. “Abbiamo respinto il secondo attacco del centrodestra che voleva abrogare una legge che funziona, quella sul contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo, approvata nel 2016, una legge equilibrata che tutela salute e lavoro, una legge condivisa della quale avevamo discusso in tutte le sedi opportune e che contemperava entrambi gli aspetti” ha dichiarato il capogruppo Pd Raffaele Gallo. Secondo Sean Sacco (M5s) questa vicenda ha dimostrato che “non vi riconosciamo il diritto di calpestare l’opposizione. La marcia indietro sulla Pdl è significativa anche delle spaccature all’interno della maggioranza”. (segue) (Rpi)