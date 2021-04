Campania: Asl Na2, domenica vaccinazione ad accesso libero in quattro hub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica dalle 9 alle 19, presso quattro centri vaccinali, l'Asl Napoli 2 Nord offrirà la vaccinazione contro il Covid19 ad accesso libero – senza registrazione su piattaforma regionale – per tutti i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell'Azienda sanitaria e aventi sopra i 60 anni di età. L'annuncio in una nota: I centri vaccinali che offriranno questa tipologia di servizio sono: a Pozzuoli, PalaTrincone, Via Cosimo Luigi Miccoli, 7, a Giugliano, scuola Levi Montalcini, Via Antica Giardino, ad Afragola al centro Lumo Via Ugo La Malfa, 15 – 80021, a Forio d'Ischia al palazzetto dello Sport. Per essere vaccinati basterà: avere più di 60 anni, essere residente in uno dei 32 Comuni di competenza dell'ASL Napoli 2 Nord e presentarsi al centro portando con sé un documento di identità valido e il tesserino sanitario.(Ren)