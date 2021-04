Covid: Sosto (Asl Napoli 3 Sud), con Azienda dei Colli protocollo per monitorare pazienti dopo la guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Firmiamo oggi il protocollo con l'Azienda ospedaliera dei Colli, si tratta di monitorare il paziente long Covid per i quali rimangono alcuni effetti e provare a gestirli". Lo ha detto Gennaro Sosto, direttore generale Asl Napoli 3 Sud, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Gli anticorpi monoclonali danno risultati importanti su pazienti positivi al Covid a cui il livello della malattia non è grave tanto da fare un ricovero e quindi possiamo fare l'assistenza domiciliare. Bisogna contattare il medico di base che individua il paziente e ce lo segnala, a quel punto le nostre squadre partono con una verifica sul campo e viene monitorato successivamente su come sta andando la terapia". (Ren)