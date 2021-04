Sardegna: Confartigianato, crolla del 26 per cento il fatturato delle autofficine nell'Isola, "servono bonus come nell'edilizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti delle varie ondate del Covid, le conseguenti chiusure, la fortissima limitazione alla circolazione, l'annullamento delle iniziative, l'incremento dello smart working e la crisi che ha svuotato le tasche dei sardi, stanno pesando anche sulle spalle degli autoriparatori della Sardegna. E i dati, rilevati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sono eloquenti: tra il secondo trimestre 2019 e l'uguale periodo del 2020, hanno chiuso definitivamente 67 aziende artigiane di manutenzione e riparazione di autoveicoli, equivalente a un calo del 2,8 per cento sull'intero sistema delle micro e piccole imprese isolane della filiera della cura auto. Un dato, quest'ultimo, che pone l'Isola al penultimo posto in Italia, preceduta solo dalla Valle d'Aosta dove il calo è stato del 4,1 per cento, contro una media nazionale del -1,3 per cento. Analizzando poi il fatturato di queste imprese, Confartigianato ha rilevato un crollo senza precedenti. Nel secondo trimestre 2020 (aprile-giugno 2020) l'indice è diminuito del 21,0 per cento rispetto al periodo precedente. Analizzando poi i primi 6 mesi 2020 (gennaio-giugno), il calo registrato è stato del 16,9 per cento. Tutto ciò, in termini tendenziali annuali, equivale al un calo del -26,2 per cento flessione mai registrata dal 2001. A livello nazionale, solo per i primi 6 mesi del 2020, si sono stimati minori ricavi per 1,3 miliardi di euro. La filiera dell'auto in Sardegna, composta da produzione, servizi e commercio, comprensiva della fabbricazione di carrozzerie, produzione parti e accessori, del commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli, conta 3.009 imprese di cui 2.408 artigiane. L'autoriparazione sarda, in ogni caso, si conferma un settore importante, oltre che per l'economia, soprattutto per i posti di lavoro: gli addetti totali sono 8.845 di cui 4.980 artigiani. (segue) (Rsc)