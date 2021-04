Sardegna: Confartigianato, crolla del 26 per cento il fatturato delle autofficine nell'Isola, "servono bonus come nell'edilizia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al ministero, inoltre - commentano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - abbiamo inoltre proposto di riattivare i contributi per chi decide di convertire l'auto a metano o a gpl. Non tutte le famiglie hanno la disponibilità di acquistare nuove vetture ecologiche. Con le nostre richieste si contribuirebbe al miglioramento dell'impatto ambientale del parco circolante con interventi economici che sfruttano l'eccellenza nel mondo del know how italiano nelle motorizzazioni a gas". "In Sardegna a pesare sul calo del numero delle attività e del giro d'affari – si legge in una nota di Confartigianato - è sicuramente il fatto che, in queste continue fasi dell'emergenza Coronavirus, gli autoriparatori si sono trovati alle prese con una drastica diminuzione della quantità di interventi d'officina a causa delle stringenti restrizioni alla circolazione. Se questa situazione da un lato ha consentito una riduzione delle immissioni in atmosfera i divieti di spostamento, le limitazioni alla mobilità e il lavoro da casa hanno fatto calare repentinamente la necessità di interventi di manutenzione e riparazione del parco veicolare e conseguente il lavoro per le autofficine che si era ripreso dopo la crisi di 10 anni prima e che reggeva grazie alla professionalità e al rapporto consolidato con i clienti. Un calo logico visto che meno si usano le vetture meno le stesse si usurano, ma tutto ciò ha causato un pesantissimo contraccolpo economico, tracollo che coinvolge la maggior parte delle officine e degli addetti tra meccanici, meccatronici e gommisti". (Rsc)