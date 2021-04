Imprese: Zurino (Adm), oggi tutti fanno internazionalizzazione pochi commercio con estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum italiano dell'export è oggi il think tank "probabilmente più apprezzato che abbiamo in Italia che si occupa di discussione di export, certamente è quello che mette insieme il mondo italiano dell'export e che guarda al commercio con l'estero con prospettiva e competenza". Lo ha detto Lorenzo Zurino, il direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) intervenendo alla conferenza stampa online di presentazione della terza edizione degli Stati generali dell’export organizzati dal Forum italiano dell’export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani. "Lo dico da addetto dai lavori - ha proseguito Zurino -. Ho contezza di quando è complesso l'export. L'export rappresentava fino al 2019 il volano del sistema Paese, muoveva 580 miliardi, la pandemia ha abbassato di ben 10 punti. Lo dicono i dati dell'Unione dei commercialisti italiani: abbiamo perso 50 miliardi di movimentazione. Sono tra quelli - chiosa , il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - che non usa molto il termine internazionalizzazione troppe volte abusato. Oggi tutti fanno internazionalizzazione pochi commercio con l'estero. L'export è fatto di una buona struttura doganale e portuale. Io sono tra quelli che guarda alla sostanza. Noi oggi stiamo mostrando coraggio e volontà. Laddove c'è competenza e volontà ci sarà il forum italiano dell'export. Oggi è tempo delle cose che ci uniscono e non di quelle che ci distinguono, dobbiamo evitare personalismi". (segue) (Rin)