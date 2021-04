Imprese: Di Maio, stime su export per 2021 segnano crescita del 9,8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguiremo su questa strategia puntando sui fattori chiave dell'export: comunicazione, digitalizzazione, formazione, informazione, oltre che finanza agevolata. Vogliamo sviluppare un piano strategico innovativo di attrazione degli investimenti esteri - ha aggiunto Di Maio - che grazie alla riforma del ministero si potrà avvalere della sinergia tra tutto il nostro apparato diplomatico consolare e gli attori istituzionali internazionali. Attraverso l'azione del comitato attrazione investimenti vogliamo intercettare la grande sfida del reshoring. Le filiere si stanno accorciando per via della crisi pandemica. Noi dobbiamo essere in grado di intercettare tutte quelle aziende che da alcune parti del mondo dove hanno localizzato vogliono ritornare nel continente europeo e per farlo abbiamo bisogno di coordinamento. Stiamo lavorando - ha concluso il titolare della Farnesina - a centralizzare l'interlocutore per gli investitori esteri e poi stiamo lavorando per un progetto per affidare un tutor ad ogni investitore che viene in Italia a fare investimenti che quindi creano posti di lavoro in Italia e nuove opportunità per le nostre imprese". (Rin)