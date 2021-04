Napoli: Laboccetta (Polo Sud), De Luca mette le mani sull'acqua, alla Gori tutti fedelissimi Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “De Luca è convinto d'essere il proprietario della Campania. Con un blitz ha messo le mani nell'acqua. Quella della Gori. L'ex acquedotto vesuviano è stato letteralmente occupato da un manipolo di fedelissimi. Tutti targati Pd". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Un tempo nel PD si esultava 'abbiamo una banca' - prosegue il presidente di Polo Sud - oggi De Luca con arroganza e spocchiosa saccenteria può dire 'ho un intero acquedotto e ci gioco da solo'. Una vera occupazione manu militari dell'intero Consiglio di amministrazione. Uno scandalo. Ed in Consiglio regionale tutto ok? Nulla da dire?", conclude. (Ren)