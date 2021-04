Sardegna: riaprirà i battenti l'hospice dell'ospedale Zonchello di Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprirà i battenti il prossimo lunedì 26 aprile l'Hospice dell'ospedale Zonchello di Nuoro, struttura che supporta i pazienti terminali e le loro famiglie. L'annuncio arriva dal commissario straordinario dell'Assl, Gesuina Cherchi. L'hospice era stato chiuso per mancanza di personale, un fatto aveva provocato la veemente protesta del territorio con la mobilitazione di cittadini, amministratori, associazioni che hanno manifestato nel parco dell'ospedale. Sul web i sindaci sardi hanno sollecitato la riapertura della struttura. L'hospice può contare su 2 medici, 7 infermieri, 3 oss e due psiconcologhe, personale ritenuto sufficiente per la ripresa delle attività dall'Ats Sardegna. A questi si aggiungerà anche un terzo medico che rientrerà in organico dopo una lunga assenza. (Rsc)