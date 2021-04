Vaccino: ieri somministrate in Sardegna 13.662 dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13.662 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri nei vari centri della Sardegna, il miglior risultato di sempre da quando è iniziata la campagna di immunizzazione nell'Isola. Il giorno precedente ne erano state somministrate 2.500 in meno. Le dosi somministrate finora sono 423.162 mentre sono 516.700 quelle consegnate con una media di inoculazione dell'81 per cento contro l'82,6 per cento nazionale. Nell'Isola ieri sono state consegnate complessivamente 60mila dosi di vaccino: 43.290 di Pfizer, 5.500 di Moderna e 12.650 di AstraZeneca. Per oggi invece è atteso il carico dei primi vaccini Johnson & Johnson. (Rsc)