- I sindaci e amministratori di Treviso, Novara, Ferrara, Civitavecchia, Ferrara e Catania unanimi sono per eliminare "il coprifuoco" e per "coraggio e buonsenso per le riaperture al chiuso e all’aperto, chiediamo al governo gratuità dell’uso del suolo pubblico ed eliminazione della Tari". Gli amministratori della Lega lo hanno detto, a quanto si apprende, intervenendo alla segreteria politica del Carroccio. (Rin)