Recovery: bozza, riforma Pa e giustizia, interventi su codice degli appalti

- La riforma della pubblica amministrazione e quella giustizia. Sono le due riforme strutturali previste insieme al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È quanto emerge dalla bozza di presentazione del Pnrr, messa a punto in vista del Consiglio dei ministri. La bozza prevede che, insieme alle riforme strutturali, siano messe a punto anche “riforme abilitanti”, come le semplificazioni per la concessione di permessi e autorizzazioni, e interventi sul codice degli appalti, oltre che “riforme settoriali specifiche”, come nuove regole per la produzione di rinnovabili, e interventi sul contratto di programma per le Ferrovie.(Rin)