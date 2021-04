Campania: Forza Italia, Regione intervenga a salvaguardia della bufala mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario intervenire nell'immediato con un nuovo piano regionale, per la salvaguardia della bufala mediterranea, le cui mandrie sul territorio campano, continuano ad essere decimate dalle malattie infettive". Lo hanno dichiarato Annarita Patriarca e Massimo Grimaldi, rispettivamente capogruppo di Forza Italia e consigliere azzurro della Regione Campania: "Constatiamo, attraverso i dati diffusi dagli operatori del comparto allevamento, che il piano straordinario approvato con delibera di Giunta regionale a maggio del 2019, si è rivelato infruttuoso. La brucellosi imperversa e miete vittime tra i capi di bestiame, soprattutto nell'area della bassa piana del Volturno, dove si registra l'86 per cento dei focolai". Gli esponenti del partito di Silvio Berlusconi hanno spiegato: "Esprimiamo pieno sostegno agli oltre 350 allevatori, che hanno sottoscritto il documento stilato da Confagricoltura Caserta e inviato all'attenzione del presidente De Luca. Gli operatori del settore invocano un piano di screening e di vaccinazione delle mandrie che possa efficacemente far fronte all'epidemia". (segue) (Ren)