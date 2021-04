Campania: Forza Italia, Regione intervenga a salvaguardia della bufala mediterranea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca a Grimaldi hanno affermato: "Occorre agire con una strategia di profilassi massiva e capillare, orientata alla prevenzione. Perché è impensabile che l'abbattimento dei capi malati sia l'unica soluzione da mettere in campo. L'attesa per interventi che risultino realmente utili a risolvere la criticità, dura ormai da troppo tempo; nel 2017, come sostengono gli allevatori, il riacutizzarsi dell'epidemia di brucellosi tra le bufale del Casertano, si è registrato proprio a causa della carenza di controlli". I due esponenti di Forza Italia hanno concluso il loro intervento e hanno affermato: "Bisogna attivare tutti i canali istituzionali a disposizione, e coinvolgere gli operatori del settore per agire contro il problema. Il rischio è altissimo, non solo per le ripercussioni sul piano prettamente economico, ma anche per una tradizione, simbolo della Campania nel mondo, che non può né deve perdersi". (Ren)