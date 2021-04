Trasporti: Abruzzo, dieci nuovi bus nel parco mezzi della Tua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi Iveco presentano, tra l'altro, l'impianto di spegnimento automatico degli incendi nel vano motore ad acqua nebulizzata e sistemi elettronici di sicurezza della frenata e della stabilità in marcia del veicolo. "I nuovi autobus - afferma ancora Giuliante - ci offrono la possibilità di gestire ancora più efficacemente il complesso processo di trasporti legato alla riapertura delle scuole. Infatti siamo in grado di mettere a disposizione mezzi di ultimissima generazione dotate di tutte le tecnologie tra le quali gli impianti di climatizzazione con regolazione automatica e separata tra la zona passeggeri ed il posto guida con un completo ricambio d'aria nell'abitacolo ogni minuto. In una fase estremamente complessa e in divenire Tua sta cercando di interpretare al meglio le complesse dinamiche che sottendono a questa delicatissima fase del trasporto". (Gru)