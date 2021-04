Scuola: Gelmini, tutti la vogliamo aperta, problema sono i trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di “Porta a Porta”, in onda stasera su RaiUno, ha spiegato che "le scuole aperte le vogliamo tutti, il problema sono i trasporti. In vista di settembre - ha aggiunto - abbiamo istituito un tavolo sui trasporti con i ministri Giovannini, Bianchi e Lamorgese. Con il nuovo anno scolastico si torna in classe al 100 per cento. Con le Regioni e gli enti locali c’è un rapporto positivo di leale collaborazione. Sulla scuola - ha concluso - il ragionamento del governo è stato quello di alzare l’asticella della presenza al 70 per cento, ma se qualche territorio avrà difficoltà ad arrivare a questa percentuale ci sarà una deroga”.(Rin)