Governo: Gelmini, unità nazionale per superare emergenza, dopo si torna ai due schieramenti politici tradizionali

- Il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di “Porta a Porta”, in onda stasera su RaiUno, ha sottolineato che "questo governo non rappresenta una nuova formula politica, è un governo di unità nazionale che deve superare l’emergenza sanitaria e quella economica. Dopo la fine dell’emergenza si torna ai due schieramenti politici tradizionali: centrodestra da una parte e centrosinistra dall’altra. Gli avversari di ieri saranno anche gli avversari di domani”, ha aggiunto.(Rin)