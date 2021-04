Vaccino: Gelmini, Regioni pronte ad accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di “Porta a Porta”, in onda stasera su RaiUno, ha affermato che “se le big pharma rispetteranno gli impegni presi con l’Unione europea, le Regioni italiane sono in grado di somministrare tutti i vaccini che avranno a disposizione. Il commissario Figliuolo sta facendo un grande lavoro, e la stessa cosa posso dirla per il capo della protezione civile Curcio. La macchina funziona. Ad oggi - ha sottolineato - le Regioni hanno somministrato il 90 per cento delle dosi disponibili, e sono pronte ad accelerare ulteriormente”.(Rin)