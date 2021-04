Recovery: Gelmini, grandissima occasione per il Paese, lavoriamo a governance che coinvolga le Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di “Porta a Porta”, in onda stasera su RaiUno, ha sottolineato che “il Recovery Plan è una grandissima occasione per il Paese. Adesso stiamo chiudendo la fase della presentazione all’Europa, entro il 30 aprile, del piano. Poi - ha aggiunto - sarà ancora più importante l’attuazione e l’implementazione di questi progetti. Stiamo lavorando ad una governance che coinvolga le Regioni, gli enti locali, le categorie. Fondamentali saranno le riforme e le semplificazioni che metteremo in campo”, ha sottolineato.(Com)